Senato: Occhiuto (FI), in biglietto Berlusconi non erano considerazioni del presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Non erano gli appunti di un discorso di Silvio Berlusconi, anzi non erano proprio considerazioni del presidente su Giorgia Meloni. Ritengo che quel foglio visto nelle foto fosse quello che Berlusconi aveva con sé durante la riunione del gruppo di Forza Italia in Senato, di giovedì mattina, e sul quale annotava le nostre riflessioni. Quindi semmai erano pensieri espressi da noi senatori ma non su Giorgia Meloni, vorrei sottolinearlo, ma sui comportamenti a cui avevamo assistito nei giorni della trattativa sul nuovo governo". Così Mario Occhiuto, neosenatore di Forza Italia, in un'intervista al "Quotidiano del Sud" racconta la sua versione di quanto è avvenuto giovedì scorso nell'Aula del Senato. (Com)