Partecipate: De Priamo (Fd'I), Gualtieri scarica inefficienza su lavoratori Roma Metropolitane

22 luglio 2021

- Per quanto riguarda i 123 lavoratori della società capitolina Roma Metropolitane "è inaccettabile che gli effetti negativi dell'inerzia dell'amministrazione Gualtieri si riversino su di loro e che il conto salatissimo dell'inefficienza della giunta lo paghino i dipendenti della società partecipata che, oltre a non ricevere lo stipendio da due mesi, adesso rischiano il licenziamento per mancanza di fondi e per la totale assenza di un intervento di Roma Capitale". Lo dichiara il consigliere capitolino e senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, presidente della commissione Trasparenza di Roma. "Chiediamo al sindaco Gualtieri e alla sua giunta l'attivazione immediata di interventi per garantire il pagamento degli stipendi dei lavoratori di Roma Metropolitane, così come chiesto dall'Assemblea capitolina con l'approvazione di una mozione sul tema - aggiunge De Priamo -. Inoltre, chiediamo la rapida definizione di un percorso di rilancio di Roma Metropolitane che tuteli i lavoratori e garantisca i livelli occupazionali e i diritti dei lavoratori. Auspichiamo che la giunta Gualtieri si dia una mossa e non sia l'artefice di un ulteriore aggravamento della situazione occupazionale di Roma". (Com)