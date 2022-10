Azerbaigian: ministero Difesa, Armenia ha colpito le nostre posizioni al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia ha colpito alcune posizioni militari azerbaigiane al confine ieri. Lo ha sostenuto il ministero della Difesa di Baku. “Il 15 ottobre, dalle 15:20 alle 18:00 (ora locale) e durante la notte del 16 ottobre, le unità delle Forze armate armene hanno colpito le posizioni militari azerbaigiane di stanza in direzione delle località di Jamilli e Mollabayramli (regione di Kalbajar), Husulu (regione di Lachin) e Kokhanabi (regione di Tovuz)”, si legge in un comunicato del dicastero. In risposta al fuoco nemico “con armi di vario calibro”, le truppe dell’Azerbaigian hanno preso “misure di rappresaglia adeguate”, ha aggiunto il ministero della Difesa di Baku. (Rum)