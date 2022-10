Bangladesh: due leader della comunità Rohingya uccisi dalla folla in un campo d'accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due leader della comunità Rohingya in Bangladesh, Maulvi Mohammad Yunus e Mohammad Anwar, entrambi di 38 anni, sono stati uccisi dalla folla nel campo di accoglienza numero 13 di Cox's Bazar, uno dei più sovraffollati del Paese. Lo ha reso noto il portavoce della polizia nazionale, Faruk Ahmed, definendo l'attacco "uno dei peggiori degli ultimi mesi". Secondo le autorità di Dacca, responsabili delle due uccisioni sarebbe l'Esercito di salvezza di Arakan di salvezza Rohingya di Arakan (Arsa), uno dei gruppi armati attualmente impegnato nella lotta contro la giunta militare in Myanmar. L'episodio segnala il forte aumento delle violenze nei sovraffollati campi d'accoglienza Rohingya in Bangladesh e anche l'impatto all'estero degli scontri interni al Myanmar. (Fim)