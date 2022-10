Milano: approvato dalla Giunta comunale atto per favorire costruzioni e cantieri più sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dalla Giunta l'atto di indirizzo politico per l'adesione del Comune alla dichiarazione "C40 Clean Construction Accelerator" per favorire costruzioni e cantieri edili più sostenibili e a basso impatto ambientale, promossa dalla rete internazionale di C40 Cities, di cui il Sindaco Giuseppe Sala è vicepresidente. L'obiettivo è rafforzare l'impegno per essere una città più sostenibile. Il 20 ottobre i sindaci di C40 si troveranno a Buenos Aires per rinnovare il loro impegno per la transizione ecologica delle città. "Un provvedimento molto importante che fortifica la nostra volontà di sviluppare e implementare azioni politiche e programmi volti alla decarbonizzazione e alla promozione dell'economia circolare, agendo su un settore tradizionalmente ad alto impatto ambientale come quello dell'edilizia – spiega l'assessore all'ambiente Elena Grandi –. L'adesione al Clean Construction Accelerator proposto da C40 può e deve essere il punto di riferimento dell'azione amministrativa, da oggi e nei prossimi anni, anche in vista delle grandi trasformazioni urbanistiche e dei progetti di rigenerazione urbana che riguarderanno la nostra città. La gravità della crisi ambientale, sociale, energetica ed economica ci impone di agire subito e con determinazione". Con la sottoscrizione degli obiettivi posti da C40 Clean Construction Accelerator l'Amministrazione si impegna a promuovere politiche e azioni che favoriscano la riduzione di almeno il 50 per cento delle emissioni associate al ciclo di vita dei materiali per tutte le nuove costruzioni e i grandi progetti infrastrutturali entro il 2030 e, ove possibile in base alla tecnologia disponibile, per favorire lo sviluppo di aree di cantiere a emissioni zero. (segue) (Com)