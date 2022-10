Milano: approvato dalla Giunta comunale atto per favorire costruzioni e cantieri più sostenibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico il Comune si impegnerà a dare priorità alla riconversione e ristrutturazione del patrimonio edilizio e delle infrastrutture già esistenti, prima che vengano presi in considerazione nuovi progetti di costruzione e di relativo consumo di suolo. Nonché a favorire, attraverso un meccanismo di premialità nei propri appalti, la progettazione circolare e l'utilizzo nei cantieri edili di macchinari a emissioni zero oltre all'impiego di materiali a basso contenuto di carbonio o che limitano la produzione di rifiuti in loco. Un impegno che riguarderà non solo il Comune di Milano ma anche le sue partecipate Atm, Mm e A2a. Tramite l'iniziativa infine verrà ulteriormente promosso il dialogo tra istituzioni, imprese, cittadini, parti sociali e altre figure per definire sinergie e piani comuni che consentano il raggiungimento degli obiettivi collettivi per una città carbon neutral entro il 2050. Secondo gli studi effettuati da C40, il settore delle costruzioni è responsabile di oltre il 23 per cento delle emissioni climalteranti nel mondo. I materiali da costruzione e il settore edilizio sono inoltre responsabili di oltre il 30 per cento del consumo globale di risorse. Dato che oltre il 60 per cento degli edifici che si prevede esisteranno a livello mondiale nel 2050 non sono ancora stati costruiti, è chiaro il potenziale globale di una costruzione a zero emissioni. (Com)