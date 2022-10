© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono le condizioni per un dialogo con il Partito democratico. Abbiamo un'agenda ben precisa, che non cambierà, vedremo quello che faranno gli altri". Lo ha detto la vicepresidente del Movimento cinque stelle, Alessandra Todde, ad "Agenda", su Skytg24. (Rin)