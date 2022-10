Iran: media opposizione, almeno quattro morti nell’incendio della prigione di Evin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di Teheran, Mohsen Mansouri, ha dichiarato in un'intervista televisiva che l’incendio “è stato appiccato da alcuni prigionieri” e che le fiamme sono state contenute dai vigili del fuoco. “Attualmente, la situazione nella prigione di Evin è completamente sotto controllo”, ha aggiunto. Mansouri ha detto che le forze di sicurezza stanno “sorvegliando e controllando” le strade intorno alla prigione, chiedendo alla popolazione di non prestare attenzione agli appelli e alle menzogne dei “media stranieri”. La procura di Teheran ha anche affermato che i fatti nel carcere di Evin non hanno nulla a che vedere con le "recenti rivolte". Secondo l'agenzia di stampa “Irna”, l’incendio sarebbe scoppiato in un magazzino dei vestiti dei detenuti a seguito di “un conflitto tra i prigionieri e il personale della prigione”. (segue) (Irt)