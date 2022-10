Iran: media opposizione, almeno quattro morti nell’incendio della prigione di Evin (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le reazioni all'incendio nella prigione di Evin si sono estese oltre i confini dell'Iran. A margine del suo discorso a Portland, in Oregon, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha detto ai giornalisti che "il governo iraniano è opprimente", dichiarando di avere “un enorme rispetto per le persone che manifestano nelle strade”. Parole a cui ha risposto duramente il portavoce ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, ribadendo che “l’Iran non sarà indebolito dalle interferenze e dalle dichiarazioni di un politico ‘esausto’”. Nel carcere di Evin sono detenuti anche prigionieri statunitensi e il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha dichiarato che l’Iran è “pienamente responsabile della sicurezza dei nostri cittadini detenuti ingiustamente, che dovrebbero essere rilasciati subito”, aggiungendo che Washington sta seguendo il caso “con urgenza”. (Irt)