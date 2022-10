Iran: ministra Esteri tedesca, nostra attenzione a condizioni detenuti in carcere di Evin non si fermerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio del carcere iraniano di Evin può essere stato spento, ma l’attenzione della Germania a chi vi è detenuto e ai loro diritti umani non si fermerà. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, a proposito dell'incendio e dei disordini scoppiati ieri sera nella prigione di Evin, nella capitale iraniana Teheran. “Il governo iraniano è responsabile per tutti coloro che vi sono detenuti, compresi molti prigionieri politici e manifestanti. La nostra ambasciata è in continuo contatto con le autorità da ieri sera”, ha scritto Baerbock in un messaggio su Twitter. Secondo quanto ha riferito l’emittente televisiva dell’opposizione iraniana “Iran International”, almeno quattro persone hanno perso la vita nell’incendio e nei disordini. (Geb)