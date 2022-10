Roma: conclusi lavori di pulizia a Circonvallazione Nomentana, riaperta strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono terminate nelle prime ore della mattinata di oggi le operazioni di decoro sul tratto della vecchia tangenziale est da via Lorenzo il Magnifico a via Batteria Nomentana. Lo comunica in una nota il Campidoglio. L'intervento si è concluso con sei ore di anticipo rispetto a quanto stimato permettendo la riapertura della Circonvallazione Nomentana già dalle 7 del mattino. Sul campo sono intervenuti uomini e mezzi del dipartimento Tutela ambientale, del Simu, di Ama, di Acea, dell'Ufficio speciale decoro e della polizia locale di Roma Capitale. Sono state 40 le unità del Servizio giardini impiegate con soffiatori, decespugliatori, motoseghe, troncarami, escavatori e autoelevatori; 16 i mezzi coinvolti e più di 250 metri cubi di materiale vegetale raccolto. Oltre al personale del dipartimento Tutela ambientale impegnato negli interventi di sfalcio delle aree verdi, di potatura e diserbo, il dipartimento Simu è intervenuto disostruendo oltre 110 caditoie e griglie. (segue) (Com)