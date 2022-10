Roma: conclusi lavori di pulizia a Circonvallazione Nomentana, riaperta strada (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stata accolta con grande entusiasmo - aggiunge Alfonsi - da parte dei residenti che da anni attendevano un intervento di questa portata. Ringrazio l'assessora Ornella Segnalini per il supporto che ha dato. Sempre più in città gli interventi saranno congiunti e coordinati. Ringrazio tutto il personale coinvolto ed in particolare le donne e gli uomini del servizio giardini e di Ama. I romani dovranno tornare a vedere interventi come questo". Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni e riguarderanno l'intero tratto della tangenziale da via Castrense alla Galleria Giovanni XXIII. Le eventuali interdizioni al traffico per permetterne lo svolgimento verranno pubblicate sui portali della mobilità cittadina. (Com)