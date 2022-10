Trasporti: servizio interrotto su Metro C, Atac "tecnici a lavoro per ripristino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È interrotto dalle prime ore del mattino il servizio sulla linea C della metropolitana di Roma. In una nota l'azienda capitolina per il trasporto pubblico locale spiega che i tecnici incaricati da Atac stanno lavorando incessantemente dalle prime ore del giorno per garantire la funzionalità di alcuni apparati di sicurezza della linea C della metropolitana. In particolare si tratta del sistema di comunicazione tra terra e treno, con tecnologia proprietaria del fornitore originario, che ha denunciato instabilità nel funzionamento di alcune schede elettroniche, il che impedisce il consenso alla marcia treni. Il servizio lungo la linea viene al momento garantito con bus di superficie. Atac si scusa per i disagi. (Rer)