Sicurezza: primo piano "Polizia moderna" ottobre su immigrazione clandestina

- Sono oltre 70.000 gli stranieri giunti in Italia clandestinamente dall'inizio di quest'anno, con sempre maggior crescita del numero di arrivi dall'Egitto. Il primo piano di "Polizia moderna" del mese di ottobre, rivista ufficiale della Polizia di Stato - si legge in una nota - è interamente dedicato all'emergenza immigrazione clandestina. Con il direttore centrale per la Polizia dell'Immigrazione e delle Frontiere, Giuseppe De Matteis, è stato analizzato il fenomeno partendo dagli sbarchi sull'isola di Lampedusa, passando per le rotte seguite dai mercanti di esseri umani per arrivare nel nostro Paese, fino ad un'analisi geopolitica della situazione attuale. Nella seconda parte, l'intervista all'esperto dell'immigrazione attualmente di stanza in Libia: una figura chiave introdotta per poter contare su "antenne sul campo" che possano leggere momenti e movimenti in anticipo. Tra i progetti europei messi in campo dal "Pon-Legalità" - continua la nota - questo mese nella rivista si parla di quello dedicato a combattere un fenomeno antico, quello del caporalato, che in passato vedeva coinvolti soprattutto lavoratori italiani ma che, con l'incremento del flusso migratorio, oggi vede impiegati soprattutto stranieri. Nello spazio dedicato alle interviste il popolare conduttore di "Unomattina", Massimiliano Ossini, neo "poliziotto ad honorem" da pochi mesi racconta del lavoro televisivo, della passione per la montagna e l'impegno per salvaguardare l'ambiente. Il numero di ottobre di "Polizia moderna" è come sempre disponibile anche su internet, all'indirizzo www.poliziamoderna.it. (Com)