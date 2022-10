Governo: Rampelli (Fd'I), ora occorre responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Credo che per ricucire sul piano personale ci vorrà qualche giorno. Su quello politico, il problema non esiste". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, in una intervista al "Corriere della Sera", in merito alle tensioni tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. "Auspico che ciascuno mantenga saldo il principio di responsabilità - continua il parlamentare -. Fratelli d'Italia, come credo tutto il centrodestra, ha vinto le elezioni e vuole un governo di qualità con personalità autorevoli per gli italiani. Spero che nessuno voglia fare sgambetti". (Rin)