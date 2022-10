Roma: furti e rapine, undici arresti in poche ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borseggi a bordo dei mezzi pubblici o in strada, furti nei centri commerciali: sono decine i reati predatori a Roma e in poche ore ben undici persone sono state arrestate dalla polizia. Il primo a finire in manette è stato un 29enne romeno che ha rubato il telefono a una donna di 36 anni a bordo di un bus di linea. La vittima però si è accorta del furto e ha chiesto indietro il suo cellulare: in tutta risposta il ladro l'ha spintonata fuori dall'autobus e ne è nata una colluttazione. La donna ha recuperato il maltolto ma il rapinatore è riuscito a fuggire. Per sua sfortuna, però, un passante che aveva assistito alla scena lo ha inseguito e nel frattempo sono arrivati a bloccarlo i poliziotti. Ora il 29enne si trova in custodia cautelare in carcere. In due, romeni di 30 e 36 anni, invece, hanno distratto una coppia di anziani che passeggiava a San Giovanni: mentre uno chiedeva informazioni, l'altro derubava i portafogli. La loro fuga però è stata arrestata dalla polizia che ha notato i movimenti sospetti, li ha inseguiti e fermati: i ladri si erano liberati del bottino gettandolo sotto un'auto in sosta, ma non hanno potuto sfuggire all'arresto. Scena simile, poco dopo, in via Giovanni De Agostini, al Pigneto, dove è stato arrestato un marocchino di 23 anni che aveva strattonato una straniera per rubarle lo zaino e il telefono. La localizzazione del cellulare, però, ha tradito il ladro che così è stato arrestato. (segue) (Rer)