Roma: furti e rapine, undici arresti in poche ore (2)

- Sono tre invece i complici che avevano organizzato un piano per derubare nei negozi di un centro commerciale in zona Romanina: si tratta di due uomini e una donna, tutti peruviani e di età compresa tra i 29 e i 34 anni. Uno degli uomini rimaneva fuori a fare il palo, mentre i due complici entravano nei negozi e asportavano merce. La polizia li ha sorpresi in un esercizio di articoli sportivi: all'ingresso il borsone era vuoto, all'uscita era rigonfio. Fermati per un controllo, i tre nascondevano tre paia di scarpe, per il valore di circa 200 euro, con ancora attaccate le placche antitaccheggio. I tre sono finiti in manette. Stessa sorte per un italiano e un senegalese di 19 e 22 anni che avevano tentato di rubare capi d'abbigliamento in un centro commerciale di viale dell'Oceano Atlantico all'Eur. Al Celio, invece, gli agenti hanno arrestato due georgiani di 33 e 34 anni sorpresi mentre, dotati di cacciavite e taglierino, cercavano di forzare la serratura del portone di una palazzina. (Rer)