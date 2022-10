Energia: ministro Economia Bulgaria, abbiamo gas a sufficienza per un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria si è assicurata forniture di gas sufficienti per i prossimi 12-14 mesi. Lo ha dichiarato all’emittente “Nova Tv” il ministro dell’Economia, Nikola Stoyanov. “Possiamo dire che la crisi del gas è alle nostre spalle”, ha affermato il ministro. “Se mi aveste chiesto due mesi fa se mi aspettassi uno scenario così positivo, avrei risposto di no. E’ ovvio che, se la guerra (in Ucraina) dovesse proseguire, può succedere di tutto. Tuttavia, ora abbiamo un contratto di lungo termine con l’Azerbaigian, a cui bisogna aggiungere il gas naturale liquefatto (Gnl) e quello da gasdotto”, ha spiegato Stoyanov. Il primo ottobre Sofia ha inaugurato un interconnettore del gas con la Grecia. Esso fa parte del gasdotto transadriatico (Tap) e consentirà alla Bulgaria di ricevere gas naturale azebaigiano attraverso la Grecia. La sua costruzione è cominciata all’inizio del 2020. La capacità prevista dell’interconnettore è di 3-5 miliardi di metri cubi di gas all’anno. (Seb)