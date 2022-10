Egitto: Fmi, “discussioni produttive, presto accordo su nuovo prestito”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) e le autorità dell’Egitto hanno compiuto “progressi sostanziali” nelle ultime “discussioni molto produttive” che dovrebbero portare “molto presto” a un accordo per erogare un nuovo prestito. Lo ha detto il portavoce dell’Fmi, Gerry Rice, in una dichiarazione pubblicata al termine dei colloqui tenuti a margine delle riunioni annuali dell’Fmi e della Banca mondiale a Washington. “Un continuo percorso di risanamento di bilancio che salvaguarderà la sostenibilità del debito pubblico e assicurerà un costante calo del rapporto debito/Pil nel medio termine. Ulteriori politiche fiscali e strutturali amplierebbero ulteriormente la rete di sicurezza sociale per i più vulnerabili, migliorerebbero la composizione del bilancio e migliorerebbero la trasparenza fiscale”, ha detto Rice. (segue) (Cae)