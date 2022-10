Egitto: Fmi, “discussioni produttive, presto accordo su nuovo prestito” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell’Fmi ha parlato inoltre di “politiche monetarie e di cambio” per “ancorare le aspettative di inflazione, migliorare la trasmissione della politica monetaria, il funzionamento del mercato dei cambi e la resilienza esterna dell'Egitto”. Misure, queste ultime, che consentirebbe all'Egitto di ricostruire gradualmente e in modo sostenibile le riserve estere. "L'attuazione dell'agenda globale di riforme strutturali delle autorità rafforzerebbe gradualmente la competitività dell'economia, ridurrebbe il ruolo dello Stato nell'economia, eguaglierebbe le condizioni per il settore privato, migliorerebbe il clima imprenditoriale e favorirebbe la transizione verso un ambiente più verde economia”, ha concluso Rice. (Cae)