Cina-Corea del Nord: lettera di Xi a Kim, rafforzare unità e cooperazione

- È importante che Cina e Corea del Nord rafforzino la comunicazione strategica, l’unità e la cooperazione in una fase di “seri e complicati cambiamenti” nella situazione internazionale e regionale. È quanto il presidente cinese Xi Jinping ha scritto in una lettera al leader nordcoreano Kim Jong-un, secondo quanto reso noto oggi dall’agenzia di stampa di Stato di Pyongyang, “Kcna”. La missiva è stata inviata da Xi poco prima dell’apertura del Congresso del Partito comunista cinese, che dovrebbe conferirgli uno storico, terzo mandato da segretario generale. Il presidente cinese ha osservato come la relazione tra i due Paesi stia “diventando più solida col passare dei giorni”, e si è detto pronto a “profondere sforzi positivi (…) perché amicizia e cooperazione crescano mentre viene difesa la pace e la stabilità nella regione e nel resto del mondo”. La lettera è stata inviata in risposta a una precedente missive di congratulazioni scritta da Kim in vista del Congresso del Partito comunista cinese. Lo scambio avviene inoltre in un momento in cui la Corea del Nord ha intensificato i suoi test missilistici, collaudando anche un missile balistico a medio raggio che ha sorvolato il Giappone.(Cip)