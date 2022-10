Grecia: forti piogge a Creta provocano almeno due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forti piogge a Creta hanno provocato la morte di almeno due persone nell’area di Iraclio, capoluogo dell’isola greca. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco. Ieri un uomo sulla cinquantina è stato trovato morto nella località di Agia Pelagia, a circa 25 chilometri a ovest del capoluogo, intrappolato nella sua auto quando sono cominciate le piogge torrenziali, che hanno trascinato via il veicolo. La sua passeggera di 49 anni è stata trovata morta questa mattina in mare. Le due vittime erano dirette a Iraclio per lavoro, secondo quanto ha comunicato l’emittente televisiva “Ert”. Ieri, a partire dalle 10:30 (ora locale), forti piogge si sono abbattute sul nordest dell’isola e in particolare sull’area del capoluogo. Almeno una quindicina tra negozi e ristoranti, soprattutto di lusso, hanno subito danni ad Agia Pelagia ma ci sono danni anche in altre località e alcune abitazioni sono state evacuate. I media greci hanno riferito che altre nove auto sono state trascinate via dall’acqua e ci sono altri dispersi. Oggi è prevista una visita del viceministro dell’Interno a Creta. (Gra)