Roma: in moto con pistola e con sospetto rapinatore a bordo, due arresti

- Viaggiava in moto su viale Mazzini a Roma con indosso una pistola, una seconda gli è stata trovata in casa: per questo un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del processo. Il passeggero che era con lui in moto, un 54enne romano, è stato sottoposto a fermo perché è sospettato di essere coinvolto nella rapina di un orologio Rolex, effettuata in strada il 24 agosto scorso in Circonvallazione Nomentana. A fermare i due a bordo della moto sono stati i carabinieri, i quali hanno riconosciuto la particolare fisionomia del 54enne sospettato di rapina, alcuni dettagli dell’abbigliamento e alcuni particolari della moto, grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza acquisiti in precedenza. Il 54enne ora si trova in custodia cautelare in carcere a Regina Coeli. (Rer)