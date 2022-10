Regno Unito: leader liberaldemocratici Davey, servono elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito liberaldemocratico britannico, Ed Davey, ha chiesto elezioni anticipate. Lo ha fatto parlando all’emittente “Bbc”. A suo avviso il problema non è soltanto il governo della premier Liz Truss, ma “l’intero” Partito conservatore. “Non possono trovare un accordo su nulla e pertanto ritengo che debbano andarsene tutti”, ha dichiarato Davey. Ha però ammesso che, dati i sondaggi estremamente sfavorevoli per i conservatori, è improbabile che facciano “la cosa giusta” e chiedano elezioni anticipate. Il leader dei liberaldemocratici ha affermato che i dietrofront dell’esecutivo sul suo “mini-bilancio” e la nomina di un nuovo cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, non impediscono di riconoscere che “il danno” all’economia britannica “è stato ormai fatto”. (Rel)