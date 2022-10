Taiwan: Tsai Ing-wen risponde a Xi, non rinunceremo mai a libertà e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan non rinuncerà mai alla sua sovranità, né scenderà a compromessi su libertà e democrazia. Lo si legge in un comunicato diramato dall'ufficio di presidenza di Taipei dopo le parole pronunciate dal presidente della Cina, Xi Jinping, in apertura del ventesimo Congresso del Partito comunista cinese. Nel suo rapporto di lavoro davanti ai 2.296 delegati affluiti nella Grande sala del popolo di Pechino, Xi ha ribadito che la Cina "non rinuncerà all'uso della forza" per completare la riunificazione nazionale, e prenderà "tutte le misure necessarie per fermare i movimenti separatisti”. Il Partito, ha però aggiunto il presidente cinese, rispetterà sempre i compatrioti di Taiwan e garantirà loro benefici attraverso scambi economici e culturali. Nella sua risposta, la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen fa sapere che il mantenimento della pace e della stabilità nello Stretto e nella regione è "responsabilità comune di entrambe le parti" e un conflitto armato "non è un'opzione". (segue) (Cip)