Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sino alla tarda mattinata generalmente nuvoloso o molto nuvoloso per addensamenti e nubi basse, in irregolare attenuazione nel pomeriggio sino a poco nuvoloso con schiarite e limitati passaggi di velature, in tarda serata nuovi addensamenti sulla pianura meridionale e sulle valli pedemontane. Precipitazioni assenti, salvo debolissima pioviggine in mattinata sui settori occidentali. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime comprese tra 12 e 15 °C, massime tra 21 e 25 °C.(Rem)