Francia: Macron rende omaggio a Samuel Paty a due anni dalla sua uccisione

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha reso omaggio alla memoria di Samuel Paty, insegnante assassinato due anni fa da un giovane per aver mostrato caricature del profeta Maometto ai suoi studenti. “Alla libertà, all’uguaglianza, alla fraternità. A Samuel Paty”, si legge in un messaggio su Twitter del capo dello Stato, accompagnato da un video commemorativo. “Continueremo questa lotta per la libertà e la ragione di cui siete oramai il volto. Perché in Francia, professore, i Lumi non si spengano mai”, ha affermato Macron nel video riferendosi a Paty. Il docente di storia e geografia venne decapitato il 16 ottobre 2020 vicino al suo collegio di Conflans-Sainte-Honorine, nelle Yvelines. (Frp)