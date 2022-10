Roma: Zingaretti, rastrellamento Ghetto ebraico pagina buia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rastrellamento del Ghetto ebraico di Roma è "una pagina buia della nostra storia che non possiamo dimenticare. Mai più". Lo scrive sui social network il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Alle 5:15 del 16 ottobre 1943 - prosegue Zingaretti -, soldati nazisti coadiuvati da funzionari fascisti consegnarono agli abitanti di religione ebraica del Ghetto di Roma un biglietto con delle istruzioni precise. Costretti a mettere una vita in valigia senza sapere cosa sarà del futuro. Venti minuti dopo sarebbero dovuti essere pronti. Dei 1024 deportati al campo di sterminio di Auschwitz Birkenau, solo in 16 fecero ritorno a casa". Il governatore pubblica una fotografia e commenta: "In questa immagine ero ad Auschwitz, dove sono custodite le foto di chi non è più tornato e le testimonianze della tragedia della Shoah. Ogni anno, prima alla Provincia e poi alla Regione, abbiamo organizzato un viaggio della memoria in quei luoghi, per tenere viva la memoria in migliaia di studenti, nelle loro famiglie, nelle scuole". (Rer)