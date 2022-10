Ucraina: esplosioni avvertite a Berdyansk, nella regione di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forti esplosioni sono state avvertite dai residenti nei pressi della città di Berdyansk, nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Rbk Ukraina”. Secondo informazioni preliminari, le esplosioni avrebbero riguardato i villaggi di Andrivka e Osypenko, entrambi a nord di Berdyansk. Come ha notato “Rbk Ukraina” in riferimento a un canale Telegram, “Berdyansk ora”, le esplosioni sono probabilmente avvenute nell’area di ex fattorie e complessi industriali che le forze russe usano come depositi di equipaggiamenti militari. (Kiu)