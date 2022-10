Roma: operaio 47enne cade dal tetto di una villetta e muore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora un morto sul lavoro a Roma: ieri pomeriggio, intorno alle 14:00, un operaio moldavo di 47 anni, dipendente di una ditta di costruzioni e ristrutturazioni, è caduto dal tetto di una villetta in via della Nocetta, al quartiere Monteverde. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Monteverde e gli operatori sanitari che hanno provato a rianimare l'uomo. Per il 47enne però non c'è stato nulla da fare, i medici hanno dovuto constatare il decesso sul colpo. (Rer)