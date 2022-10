Regno Unito: cancelliere Hunt, non ho alcun desiderio di succedere a premier Truss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, non ha alcun desiderio di succedere alla premier, Liz Truss, qualora questa lasciasse la guida del Partito conservatore. “La prima ministra è al comando”, ha detto parlando alla "Bbc" ed escludendo nuovi avvicendamenti alla leadership della formazione. “Penso che aver partecipato a due corse per la leadership (del partito) e aver fallito in entrambe” abbia “reciso clinicamente" ogni desiderio di diventarne leader, ha commentato Hunt. “Voglio essere un buon cancelliere. Sarà molto, molto difficile ma è quello su cui mi sto concentrando”, ha continuato. (Rel)