Arabia Saudita-Sudafrica: firmati a Gedda accordi di cooperazione e protocolli d’intesa

- L’Arabia Saudita rafforza la cooperazione politica ed economica con il Sudafrica. Il principe ereditario e primo ministro dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha ricevuto il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, a Gedda, dove i due leader hanno tenuto colloqui sulle relazioni bilaterali, le questioni di interesse comune e varie aree di cooperazione tra Arabia Saudita e Sud Africa, riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Spa”. Il principe ereditario e Ramaphosa hanno assistito a una cerimonia per la firma di diversi programmi di cooperazione, protocolli d'intesa e accordi alla presenza di alti funzionari di entrambi i Paesi. Le intese riguardano i settori della cooperazione mediatica, degli investimenti, delle comunicazioni e della tecnologia dell'informazione, dell'agricoltura, dell'acquacoltura, dello sviluppo sociale, della salute, del commercio, della cooperazione militare e della tecnologia mineraria. L'incontro del principe ereditario con il presidente sudafricano è coinciso con il Forum per gli investimenti saudita-sudafricano, svoltosi ieri, durante il quale sono stati firmati altri 11 accordi e protocolli d'intesa per aumentare gli investimenti in energia, acqua, idrogeno verde, gestione dei rifiuti e logistica. (Res)