Business news: Nigeria, siglato accordo con Microsoft per formazione di 5 milioni di persone nella tecnologia digitale

- Il governo nigeriano ha firmato un accordo con il colosso tecnologico statunitense Microsoft per formare cinque milioni di persone nella tecnologia digitale. L'accordo, riferisce la stampa nigeriana, è stato firmato a margine di una mostra IT a Dubai. Il ministro della Comunicazione e dell'economia digitale, Isa Ali Pantami, ha affermato alla "Bbc" che l'accordo avrà una durata di cinque anni e stimolerà "la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo economico". Microsoft e il governo nigeriano erano in trattative da più di un anno sul progetto. Con una popolazione in gran parte giovane di oltre 200 milioni, la Nigeria ha un tasso di disoccupazione giovanile molto alto e il settore dell'istruzione è in difficoltà, per questo il governo sta cercando di rendere l'economia orientata al digitale e l'accordo rientra in questa direzione. (Res)