Business news: Spagna-Africa, Sanchez visiterà Kenya e Sudafrica dal 25 al 28 ottobre per rafforzare relazioni commerciali

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, farà un viaggio ufficiale in Kenya e Sudafrica dal 25 al 28 ottobre, durante il quale incontrerà le principali autorità dei due Paesi e parteciperà a diversi eventi economici. Il viaggio fa parte dell'impulso che l'esecutivo vuole dare alle relazioni con il continente africano, incarnate dal cosiddetto Piano Africa Focus, che Sanchez ha presentato lo scorso anno. Il premier partirà da Madrid con una delegazione di uomini d'affari spagnoli per esplorare nuove opportunità commerciali in entrambi i Paesi. (Spm)