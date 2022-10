Business news: Kenya, Authority comunicazioni disconnetterà 12,5 milioni di carte sim non verificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kenya disconnetteranno circa 12,5 milioni di carte sim che non sono state verificate. L'annuncio dell'Autorità per le comunicazioni cade al termine del periodo concesso per effettuare la verifica dei dati di registrazione degli utenti, garantendo in questo modo il controllo sulle operazioni fraudolente e i furti di carte sim. Il regolatore delle comunicazioni aveva dato come termine per effettuare la verifica il 15 ottobre, e finora solo 53 milioni di abbonati hanno risposto alla richiesta. Di questi, 38 milioni sono abbonati Safaricom, la più grande compagnia di telecomunicazioni del Paese, mentre Airtel e Telkom Kenya hanno visto rispettivamente 13,4 milioni e 1,8 milioni di abbonati verificare i propri dettagli. I kenioti che non hanno verificato i dettagli della loro carta Sim vedranno i servizi sospesi da domenica. Non potranno effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere messaggi e nemmeno accedere a servizi Internet mobili. (Res)