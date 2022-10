Business news: Etiopia-Somalia, primo ministro Barre ad Addis Abeba, colloquio con vicepremier Mekonnen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri dell'Etiopia, Demeke Mekonnen, ha incontrato il primo ministro della Somalia, Hamza Abdi Barre, ad Addis Abeba per partecipare al decimo forum di alta sicurezza di Tana che si terrà dal 14 al 16 ottobre nella città di Bahir Dar. Nel corso dell'incontro, riferisce l'emittente etiope "Fbc", le due parti hanno ribadito la volontà di lavorare insieme per la sicurezza, lo sviluppo economico e il rafforzamento delle capacità dei rispettivi Paesi. Mekonnen ha auspicato un rafforzamento delle relazioni tra Etiopia e Somalia "in conformità con i loro interessi e aspettative comuni nei confronti dei loro popoli che sono culturalmente e geograficamente interconnessi", e ha affermato che lo scambio di visite tra i leader dei due Paesi ha permesso di esplorare la possibilità di una futura cooperazione. Il vicepremier etiope ha quindi definito il Tana Forum una "piattaforma preziosa" per lo scambio di opinioni su questioni di sicurezza importanti per l'Africa. Il premier somalo Barre, da parte sua, ha apprezzato l'Etiopia per aver sostenuto il processo di costruzione dello Stato in Somalia dal 2004, sottolineando ulteriormente la necessità di portare le relazioni tra i due Paesi a nuovi livelli. (Res)