Cina: Xi Jinping apre il Congresso del Partito comunista, non rinunceremo all'uso della forza per Taiwan

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha aperto oggi con il suo rapporto di lavoro il ventesimo Congresso del Partito comunista, appuntamento che ha raccolto nella Grande sala del popolo di Pechino 2.296 e che si chiuderà sabato 22 ottobre con la nomina dei massimi dirigenti del Politburo e del Comitato centrale per i prossimi cinque anni e, con ogni probabilità, con il conferimento di uno storico terzo mandato da segretario generale a Xi. L'intervento è durato un'ora e 45 minuti e il leader cinese ha ricevuto l'applauso più lungo dai delegati quando ha parlato di Taiwan. "Non rinunceremo all'uso della forza e prenderemo tutte le misure necessarie per fermare i movimenti separatisti", ha detto Xi nel suo intervento, chiarendo che il Partito comunista dovrà mostrare "fermezza" nella risoluzione del dossier e "determinazione" nella riunificazione nazionale. Il Partito, ha però aggiunto, rispetterà sempre i compatrioti di Taiwan e garantirà loro benefici attraverso scambi economici e culturali. "La risoluzione della questione è importante per lo stesso popolo cinese e va decisa dal popolo cinese", ha chiarito. (segue) (Cip)