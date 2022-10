Cina: Xi Jinping apre il Congresso del Partito comunista, non rinunceremo all'uso della forza per Taiwan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto agli affari interni, Xi ha annunciato che perseguirà una strategia "concreta" di "prosperità comune" in maniera concreta, allargando le dimensioni del ceto medio e migliorando la distribuzione dei redditi e delle ricchezze. Il leader cinese ha anche definito la riduzione della povertà come "uno dei tre grandi eventi dell'ultimo decennio", assieme al centenario del Partito comunista e dell'ingresso in una "nuova era" del socialismo con caratteristiche cinesi. Il presidente ha fatto appello all'unità di tutti i gruppi etnici e ha elogiato il funzionamento del principio "Un Paese, due sistemi", pensato per le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao ma da attuare "nel lungo periodo". (segue) (Cip)