Cina: Xi Jinping apre il Congresso del Partito comunista, non rinunceremo all'uso della forza per Taiwan (5)

- Come da attese, Xi ha anche difeso la strategia nazionale di "tolleranza zero" contro il Covid-19, definita "una guerra di tutto il popolo per fermare la diffusione del virus", e ha fatto riferimento alle divisioni acuitesi nelle ultime settimane all'interno dell'establishment comunista. Tuttavia, il leader cinese ha rivendicato la "rimozione di seri pericoli nascosti all'interno del Partito" durante la sua presidenza, un riferimento alle campagne anti-corruzione che nell'ultimo decennio hanno portato all'epurazioni di diversi rivali politici di Xi. Il segretario generale del Partito comunista ha concluso il suo intervento - significativamente più breve rispetto a quello del precedente Congresso del 2017, durato tre ore e mezza - con uno sguardo al predecessore Hu Jintao e con un appello all'unità del popolo cinese per raggiungere il "ringiovanimento nazionale". (Cip)