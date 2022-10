Egitto-India: i ministri degli Esteri discutono al Cairo di relazioni bilaterali, clima e cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha incontrato al Cairo l'omologo indiano, Subramaniam Jaishaknar, nel quadro del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Il capo della diplomazia del Cairo ha dichiarato in una conferenza stampa congiunta con Jaishaknar che il volume degli scambi commerciali tra Egitto e India è aumentato del 40 per cento e che c'è una forte volontà politica da entrambe le parti di rafforzare le relazioni e di coordinarsi sugli sviluppi internazionali e regionali. "Abbiamo una lunga storia di azioni congiunte, specialmente nell'ambito del Movimento dei Paesi non allineati o del coordinamento bilaterale nei forum internazionali, al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali", ha affermato Shoukry.