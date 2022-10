Egitto-India: i ministri degli Esteri discutono al Cairo di relazioni bilaterali, clima e cibo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha informato il collega indiano sugli sviluppi della questione della Grande diga della rinascita etiope e sul dossier sul cambiamento climatico in vista della conferenza Cop27 prevista a Sharm el Sheikh. Da parte sua, Jaishaknar ha sottolineato che la sua visita si inserisce nel quadro della celebrazione del 75esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Gli investimenti indiani in Egitto ammontano a 3 miliardi di dollari e, secondo il ministro, c'è spazio per aumentare tale cifra "soprattutto nei settori delle energie da fonti rinnovabili". "Abbiamo invitato l'Egitto come Paese ospite al vertice del G20 l'anno prossimo", ha aggiunto Jaishaknar. I due ministri hanno anche discusso delle ripercussioni del conflitto in Ucraina, nonché della crisi alimentare ed energetica. (Cae)