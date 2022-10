Scozia: governo, da Paese indipendente torneremmo nell’Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornare nell’Ue vorrebbe dire tornare a godere della libertà di movimento con i suoi 27 Stati membri e semplificare la politiche per attirare lavoratori verso settori che sono stati colpiti duramente dalle conseguenze della Brexit, secondo quanto ha spiegato Sturgeon. Presentando il prospetto economico, la premier ha precisato che è tempo per “una discussione sincera e adulta” sul futuro del Paese. “Non fingerò mai che sia tutto semplice a proposito dell’indipendenza, ma il premio potenziale indica che ne vale la pena, per noi e per le generazioni future”, ha affermato. “Abbiamo già molte delle istituzioni chiave di cui ha bisogno una nazione indipendente. Se aggiungiamo le nostre basi economiche solide e un potenziale immenso, probabilmente nessun Paese nella storia è mai stato meglio preparato della Scozia a diventare indipendente”, ha proseguito Sturgeon. (Rel)