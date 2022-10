Governo: Crosetto, nessuno vuole farne uno senza Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno vuol fare un governo senza FI o che non sia di centrodestra. Abbiamo visto, per anni, governi tra Lega e M5s, M5s e Pd, Lega-Pd-M5s. Vuole che ora non ne nasca uno di centrodestra? Vorrebbe dire farsi molto male. Non succederà. E neppure che FI vada da sola alle consultazioni". Lo afferma il co-fondatore di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto, in una intervista al "Quotidiano nazionale". "C'è stato un atto di rottura forte, simbolico, al Senato, ma alla Camera tutto il centrodestra ha votato, compattamente, per Fontana - aggiunge Crosetto -. Dopo la lite, ci sarà la ricomposizione. Meloni non è una che porta rancore. È una donna forte e pragmatica. Il Paese ha tanti problemi. Non si può aspettare. Forza Italia poteva avere tutte le soddisfazioni che voleva, ma ha fatto problemi solo su un nome. Meloni ha risposto: voglio le donne e gli uomini migliori". (Rin)