Clima: Putin sarà assente a Cop27 perché Russia non si aspetta progressi dall’evento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, non parteciperà alla Conferenza sul cambiamento climatico del 2022 (Cop27) perché non si aspetta che all’evento vengano fatti progressi. Lo ha riferito il consigliere presidenziale russo per il clima, Ruslan Edelgeriyev. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aveva già dichiarato il 6 ottobre che Putin non sarebbe volato in Egitto per la Cop27, che si terrà a Sharm el-Sheikh dal 6 al 18 novembre. L’ultima volta che Putin ha partecipato a questo evento ricorrente delle Nazioni Unite è stato nel 2015, quando è stato adottato l’accordo di Parigi, “un evento internazionale significativo nel processo climatico internazionale degli ultimi dieci anni e più”, ha ricordato Edelgeriyev. (Rum)