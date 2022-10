Business news: “Scmp”, multinazionale ByteDance apre nuovo ciclo di riacquisti di azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale cinese ByteDance, casa madre della piattaforma di condivisione video TikTok, ha aperto un nuovo ciclo di riacquisti di stock option dai suoi dipendenti, offrendo un prezzo di 155 dollari per azione. È un’indiscrezione del quotidiano “South China Morning Post”, secondo cui il prezzo di riacquisto offerto agli ex dipendenti di ByteDance è di 116 dollari. La valutazione della multinazionale - che non ha rilasciato commenti in proposito - è passata da oltre 400 miliardi a meno di 300 miliardi di dollari nelle contrattazioni private dello scorso luglio. Le stock option si sono rivelate uno strumento utile per l’incentivazione di manager e dipendenti, cui offrono un diritto di opzione sull’acquisto di un certo numero di azioni della società aumentando la loro esposizione economica nell’azienda. (Cip)