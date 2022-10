Business news: Arabia Saudita, indice produzione industriale aumentato del 16,8 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice di produzione industriale in Arabia Saudita è aumentato del 16,8 per cento ad agosto scorso rispetto allo stesso mese del 2021. Lo riferisce l’autorità generale di statistica del Regno (Gasta), citata dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, precisando che l’aumento è legato principalmente all’incremento delle attività mineraria, estrattiva, manifatturiera, e delle attività legate alla fornitura di elettricità e gas. Nello specifico, l'indice dell'attività estrattiva e mineraria per il mese di agosto 2022 è aumentato del 15,5 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre nell’industria manifatturiera è stata registrata una crescita del 22 per cento su base annua. Circa le forniture di gas ed elettricità, l’aumento è stato pari all’11,3 per cento rispetto ad agosto 2021. Su base mensile, invece, ad agosto l’indice generale di produzione industriale è aumentato del 2,2 per cento rispetto a luglio 2022. L'indice della produzione industriale è un indicatore che riflette l'evoluzione che si verifica nelle quantità prodotte di materiali e merci. L’indice nel Regno del Golfo è iniziato ad aumentare dall’aprile 2021, dopo dodici mesi di contrazione dovuta alla crisi pandemica, fino a toccare, ad aprile scorso, il 26,7 per cento, che rappresenta il tasso di crescita più veloce degli ultimi tre anni. (Res)