Business news: Marocco, Fmi prevede crescita economica dello 0,8 nel 2022 e del 3,1 nel 2023

- L’economia del Marocco potrebbe subire un rallentamento e crescere, nel 2022, soltanto dello 0,8 per cento, rispetto al 7,9 per cento registrato lo scorso anno. E' quanto emerge dal rapporto sulle prospettive economiche globali (World economic outlook) pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Nel documento, lo Fmi prevede che il prossimo anno l’economia marocchina potrebbe ritornare a crescere e raggiungere una media del 3,1 per cento. Il rapporto prevede un aumento dei prezzi al consumo del 6,2 per cento nel 2022 e del 4,1 per cento nel 2023. In merito alla disoccupazione, secondo l’Fmi è previsto un graduale calo della percentuale che passa dall’11,9 del 2021 all’11,1 del 2022, mentre per il prossimo anno è prevista al 10,7 per cento. (Mar)