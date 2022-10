Business news: gasdotto Nigeria-Marocco costerà 25 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto tra la Nigeria e il Marocco costerà tra i 20 e i 25 miliardi di dollari. Lo ha rivelato il capo della compagnia petrolifera statale nigeriana - Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc) - in dichiarazioni ai media internazionali, specificando che il prossimo anno verrà presa una decisione d’investimento per quanto riguarda un gasdotto dalla Nigeria al Marocco che potrebbe fornire carburante all'Europa. "Prenderemo una decisione finale d’investimento sul progetto il prossimo anno", ha dichiarato Mele Kyari, Ceo della Nnpc, in un comunicato stampa nella capitale Abuja. Kyari ha aggiunto che le discussioni sul finanziamento del progetto sono ancora in corso, senza rivelare le istituzioni interessate a finanziare il gasdotto di 5.600 chilometri, che trasporta gas naturale in 11 Paesi della costa africana fino al Marocco, prima di raggiungere Spagna e Italia. Il costo dell'investimento del progetto è stimato tra i 20 e i 25 miliardi di dollari nella fase di costruzione, secondo Kyari, che prevede di costruirne la prima fase entro tre anni e le altre fasi entro cinque anni. (Mar)