Business news: Angola, nigeriana Access Bank conclude accordo con portoghese Montepio per entrare in Finibanco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca commerciale nigeriana Access Bank Plc ha stipulato un accordo vincolante con la portoghese Montepio Holding per acquisire una partecipazione di maggioranza del 51 per cento in Finibanco Angola, storica banca commerciale che opera nel Paese lusofono dal 2008. In una nota, il gruppo Access Holdings ha precisato che l'operazione verrebbe effettuata tramite l'acquisto di azioni esistenti di proprietà di Montepio, la holding del Banco Montepio, una delle banche commerciali ben consolidate del Portogallo. Questa transazione, ha commentato il "Nigerian Tribune", promuove la strategia della banca nigeriana di essere la porta di pagamento dell'Africa nel mondo mentre lavora con altri attori multilaterali incentrati sull'Africa per fornire piattaforme ed ecosistemi di pagamento capaci di servire il continente in modo robusto ed efficiente. Il mercato angolano, in quanto sesta economia più grande dell'Africa e settimo Paese più grande in assoluto, con una base di risorse naturali vasta e diversificata e una popolazione in crescita, rappresenta un forte potenziale per le aspirazioni di crescita della banca. Fatte salve le approvazioni normative in Nigeria e Angola, la transazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2023 dopo l'adempimento delle consuete condizioni sospensive. (Res)