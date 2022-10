Business news: governo Kenya nega di essere inadempiente con la Cina per ferrovia Nairobi-Mombasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya ha smentito le notizie dei media secondo cui non avrebbe rispettato i suoi obblighi di rimborso del debito nei confronti della Cina per la costruzione della linea ferroviaria Nairobi-Mombasa. In un'intervista alla "Bbc", il direttore generale della gestione del debito pubblico del Kenya, Haron Sirima, ha respinto le voci definendole "ridicole", assicurando che il governo non ha accumulato arretrati. Nei giorni scorsi il quotidiano "Business Daily" ha riferito che la Cina ha imposto al Kenya una sanzione di 10 milioni di dollari dopo che il governo di Nairobi non ha rimborsato un prestito di 4,5 miliardi di dollari per la costruzione della linea che, estendendosi per 472 chilometri, rappresenta il più grande progetto infrastrutturale del Kenya dalla sua indipendenza. (Res)